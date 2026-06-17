Atelier Livre Zig-Zag Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Atelier Livre Zig-Zag

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 11:00:00

fin : 2026-07-01 13:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Avec Marielor Peltier, créez votre propre livre accordéon, un objet original qui se déplie et se replie au gré de votre imagination.

Au fil de l’atelier, explorez différentes techniques artistiques découpage, pliage, dessin, coloriage, peinture, collage ou encore écriture. Chacun pourra personnaliser son ouvrage et repartir avec une création unique.

Durée 2 h • Matériel fourni • Tout public • 8 participants maximum .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Atelier Livre Zig-Zag Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS