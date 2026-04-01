Atelier livres numérisés Médiathèque Thèze

Thèze

Atelier livres numérisés

Médiathèque 5 rue des Pyrénées Thèze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 11:20:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

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Médiathèque 5 rue des Pyrénées Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 84 93 mediatheze@gmail.com

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English : Atelier livres numérisés

L’événement Atelier livres numérisés Thèze a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran