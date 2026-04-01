Atelier livres numérisés Médiathèque Thèze
Atelier livres numérisés Médiathèque Thèze samedi 25 avril 2026.
Thèze
Atelier livres numérisés
Médiathèque 5 rue des Pyrénées Thèze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 11:20:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
.
Médiathèque 5 rue des Pyrénées Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 84 93 mediatheze@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier livres numérisés
L’événement Atelier livres numérisés Thèze a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Thèze (Pyrénées-Atlantiques)
- Le P’tit Déj’ Nouveautés ! Ludothèque Thèze 25 avril 2026
- Thèze sentier du Mousté Thèze Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Ciel mon marché ! Thèze 18 juin 2026
- Le P’tit Déj’ Nouveautés ! Ludothèque Thèze 20 juin 2026
- Le P’tit Déj’ Nouveautés ! Ludothèque Thèze 20 juin 2026