Ciel mon marché ! Thèze
Ciel mon marché ! Thèze jeudi 18 juin 2026.
Ciel mon marché !
Thèze Alpes-de-Haute-Provence
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18 21:00:00
2026-06-18
Chaque jeudi, les villages de Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh et Châteaufort accueillent à tour de rôle les producteurs locaux et artisans. Ambiance musical festive.
Thèze 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 09 40 89
Every Thursday, the villages of Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh and Châteaufort take it in turns to welcome local producers and craftsmen. Festive musical atmosphere.
