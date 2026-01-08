Ciel mon marché !

Thèze Alpes-de-Haute-Provence

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 21:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Chaque jeudi, les villages de Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh et Châteaufort accueillent à tour de rôle les producteurs locaux et artisans. Ambiance musical festive.

Thèze 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 09 40 89

English :

Every Thursday, the villages of Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh and Châteaufort take it in turns to welcome local producers and craftsmen. Festive musical atmosphere.

