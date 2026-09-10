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Atelier : locataires, savez-vous vraiment ce que consomme votre logement ? Éco-appart Nantes

vendredi 4 décembre 2026 · Éco-appart · Nantes

Atelier : locataires, savez-vous vraiment ce que consomme votre logement ? Éco-appart Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Éco-appart
Adresse
8 Rue Maurice Sibille
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 14:30 – 16:30
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public 

Cet atelier animé par l’ADIL 44 en partenariat avec l’Eco-Appart est destiné aux locataires. Il vous aidera à mieux comprendre les enjeux liés à la performance énergétique de votre logement et les règles qui encadrent les relations avec votre bailleur. Au programme : décryptage des factures d’énergie, comparatif des offres, aides financières mobilisables, ainsi que vos droits et obligations en matière de travaux et de décence du logement.Gratuit sur inscriptionInfos et inscription auprès de l’Eco-Appart

Éco-appart Centre-ville Nantes 44000
02 40 99 28 01 https://metropole.nantes.fr/lieu/eco-appart 02 40 99 28 01


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