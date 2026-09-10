Atelier : locataires, savez-vous vraiment ce que consomme votre logement ? Éco-appart Nantes
vendredi 4 décembre 2026 · Éco-appart · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-04 14:30 – 16:30
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public
Cet atelier animé par l’ADIL 44 en partenariat avec l’Eco-Appart est destiné aux locataires. Il vous aidera à mieux comprendre les enjeux liés à la performance énergétique de votre logement et les règles qui encadrent les relations avec votre bailleur. Au programme : décryptage des factures d’énergie, comparatif des offres, aides financières mobilisables, ainsi que vos droits et obligations en matière de travaux et de décence du logement.Gratuit sur inscriptionInfos et inscription auprès de l’Eco-Appart
Éco-appart Centre-ville Nantes 44000
02 40 99 28 01 https://metropole.nantes.fr/lieu/eco-appart 02 40 99 28 01
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