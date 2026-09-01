Atelier Machine à coudre à la Maison forestière Les Hogues
samedi 19 septembre 2026 · Les Hogues
Informations pratiques
Les Hogues
Atelier Machine à coudre à la Maison forestière
2 Rue des Écoles Les Hogues Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, Catherine et Josiane vous proposent de venir vous familiariser avec votre machine à coudre et de la prendre en main en réalisant des objets simples
Parfois celle ci reste inutilisée par manque de maîtriser son fonctionnement… après cet atelier votre machine à coudre n’aura plus de secrets pour vous.
Venez avec votre machine à coudre , du fil et un peu de tissu…. des kits de réalisation seront proposés pour ceux qui n’ont pas de matériel
Participation de 5€
Renseignements et inscription auprès de Catherine 07 68 51 55 52 .
2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 7 68 51 55 52
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English : Atelier Machine à coudre à la Maison forestière
L’événement Atelier Machine à coudre à la Maison forestière Les Hogues a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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