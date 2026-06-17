Atelier Maestro création musicale ludique sans écran Médiathèque Agon-Coutainville

Agon-Coutainville

Atelier Maestro création musicale ludique sans écran

Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

À la découverte du Maestro à la bibliothèque.

3-6 ans accompagnés. Inscription obligatoire. .

Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77

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English : Atelier Maestro création musicale ludique sans écran

L’événement Atelier Maestro création musicale ludique sans écran Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-17 par Coutances Tourisme