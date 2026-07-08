Informations pratiques

Agon-Coutainville

Salon du livre & Partir en livre

Place Général de Gaulle Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Salon du livre & Partir en Livre

rencontres & dédicaces, bouquins en balade (matin entrée du marché et après-midi digue), lectures à voix haute, spectacle Caillasse , Cie Le Guichet (16h)

Rendez-vous dès 10h, place de Gaulle à Agon-Coutainville. .

Place Général de Gaulle Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

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English : Salon du livre & Partir en livre

L’événement Salon du livre & Partir en livre Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme