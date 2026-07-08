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AGENDA · Agon-Coutainville

Salon du livre & Partir en livre Agon-Coutainville

mardi 21 juillet 2026 · Agon-Coutainville

Salon du livre & Partir en livre Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place Général de Gaulle
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Salon du livre & Partir en livre

Place Général de Gaulle Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Salon du livre & Partir en Livre
rencontres & dédicaces, bouquins en balade (matin entrée du marché et après-midi digue), lectures à voix haute, spectacle Caillasse , Cie Le Guichet (16h)

Rendez-vous dès 10h, place de Gaulle à Agon-Coutainville.   .

Place Général de Gaulle Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie  

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English : Salon du livre & Partir en livre

L’événement Salon du livre & Partir en livre Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme

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