AGENDA · Agon-Coutainville
Concours de châteaux de sable Plage Agon-Coutainville
mercredi 8 juillet 2026 · Plage · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Concours de châteaux de sable
Plage Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Concours de châteaux de sable petits & grands, dès 4 ans.
Rendez-vous de 14h30 à 16h, plage du Passous à Agon-Coutainville.
Sans inscription. .
Plage Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie
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English : Concours de châteaux de sable
L’événement Concours de châteaux de sable Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme
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