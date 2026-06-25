UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Agon-Coutainville

Concours de châteaux de sable Plage Agon-Coutainville

mercredi 8 juillet 2026 · Plage · Agon-Coutainville

Concours de châteaux de sable Plage Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Plage
Adresse
Avenue du Passous
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Concours de châteaux de sable

Plage Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Concours de châteaux de sable petits & grands, dès 4 ans.
Rendez-vous de 14h30 à 16h, plage du Passous à Agon-Coutainville.
Sans inscription.   .

Plage Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de châteaux de sable

L’événement Concours de châteaux de sable Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Agon-Coutainville (Manche)