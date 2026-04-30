Atelier Magie L’été à Beauséjour Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage
Atelier Magie L’été à Beauséjour Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage lundi 6 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
Atelier Magie L’été à Beauséjour
Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-23 12:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-23
L’été 2026 approche à grands pas ! Venez profiter d’une saison riche en animations, découvertes et ateliers pour tous les âges !
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Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 72
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English :
Summer 2026 is just around the corner! Come and enjoy a season full of activities, discoveries and workshops for all ages!
L’événement Atelier Magie L’été à Beauséjour Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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