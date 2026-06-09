Atelier thé japonais Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage
Atelier thé japonais Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage mercredi 29 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
Atelier thé japonais
Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:30:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Rendez-vous le mercredi 29 juillet au Café du Voyageur, laissez-vous guider par Naomi Yamanaka pour une immersion sensorielle au cœur des traditions japonaises.
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Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53
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English :
Join Naomi Yamanaka at the Café du Voyageur on Wednesday July 29 for a sensory immersion in Japanese traditions.
L’événement Atelier thé japonais Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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