Atelier thé japonais Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage mercredi 29 juillet 2026.

Châtelaillon-Plage

Atelier thé japonais

Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:30:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Rendez-vous le mercredi 29 juillet au Café du Voyageur, laissez-vous guider par Naomi Yamanaka pour une immersion sensorielle au cœur des traditions japonaises.

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Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

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English :

Join Naomi Yamanaka at the Café du Voyageur on Wednesday July 29 for a sensory immersion in Japanese traditions.

L’événement Atelier thé japonais Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage