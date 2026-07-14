Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Concert de plage PNP à La Vague

52 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Retrouvez PNP pour un vendredi soir en musique au bistrot La Vague. Cocktails, tapas, live… l’été comme on l’aime !

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52 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : Beach concert PNP at La Vague

Join PNP for a Friday night of music at the bistrot La Vague. Cocktails, tapas, live music… summer just the way we like it!

L’événement Concert de plage PNP à La Vague Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage