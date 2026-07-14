Concert de plage PNP à La Vague Châtelaillon-Plage
vendredi 31 juillet 2026 · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Concert de plage PNP à La Vague
52 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 22:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Retrouvez PNP pour un vendredi soir en musique au bistrot La Vague. Cocktails, tapas, live… l’été comme on l’aime !
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52 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Beach concert PNP at La Vague
Join PNP for a Friday night of music at the bistrot La Vague. Cocktails, tapas, live music… summer just the way we like it!
L’événement Concert de plage PNP à La Vague Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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