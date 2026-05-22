Spectacle LA MIFA Sorties de plage Châtelaillon-Plage
Spectacle LA MIFA Sorties de plage Châtelaillon-Plage mercredi 15 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
Spectacle LA MIFA Sorties de plage
Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Au théâtre de verdure, Lady Do et M. Papa chantent la famille avec humour et tendresse, entre chansons inédites et instrumentation pétillante !
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Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : LA MIFA show Beach outings
At the Théâtre de Verdure, Lady Do and Mr. Papa sing about the family with humour and tenderness, using original songs and sparkling instrumentation!
L’événement Spectacle LA MIFA Sorties de plage Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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