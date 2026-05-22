Châtelaillon-Plage

Spectacle LA MIFA Sorties de plage

Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Au théâtre de verdure, Lady Do et M. Papa chantent la famille avec humour et tendresse, entre chansons inédites et instrumentation pétillante !

.

Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LA MIFA show Beach outings

At the Théâtre de Verdure, Lady Do and Mr. Papa sing about the family with humour and tenderness, using original songs and sparkling instrumentation!

L’événement Spectacle LA MIFA Sorties de plage Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage