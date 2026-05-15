Concert ¿ Who’s the Cuban ? Sorties de plage Châtelaillon-Plage
Concert ¿ Who’s the Cuban ? Sorties de plage Châtelaillon-Plage mardi 14 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
Concert ¿ Who’s the Cuban ? Sorties de plage
Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Laissez-vous emporter par l’univers musical du groupe ¿ Who’s the Cuban ? un cocktail explosif mêlant pop décalée, rock électrique et grooves afro-cubains irrésistibles !
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Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert ¿ Who’s the Cuban? Beach outings
Let yourself be carried away by the musical universe of the group ¿ Who’s the Cuban? an explosive cocktail of quirky pop, electric rock and irresistible Afro-Cuban grooves!
L’événement Concert ¿ Who’s the Cuban ? Sorties de plage Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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