Châtelaillon-Plage

Concert ¿ Who’s the Cuban ? Sorties de plage

Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Laissez-vous emporter par l’univers musical du groupe ¿ Who’s the Cuban ? un cocktail explosif mêlant pop décalée, rock électrique et grooves afro-cubains irrésistibles !

.

Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert ¿ Who’s the Cuban? Beach outings

Let yourself be carried away by the musical universe of the group ¿ Who’s the Cuban? an explosive cocktail of quirky pop, electric rock and irresistible Afro-Cuban grooves!

L’événement Concert ¿ Who’s the Cuban ? Sorties de plage Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage