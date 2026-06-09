Kamishibai d’été Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage
Kamishibai d’été Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage vendredi 31 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
Kamishibai d’été
Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Un moment suspendu au pays des contes à La Médiathèque La Malle d’Allionis…
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Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53
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English :
A moment suspended in the land of fairy tales at La Malle d’Allionis media library…
L’événement Kamishibai d’été Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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