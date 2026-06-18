Atelier Mandala Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Atelier Mandala

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Avec Gérard Boivin, découvrez le dessin de mandalas à main levée dans une approche libre, accessible et créative. Aucun modèle à reproduire et aucun prérequis en dessin l’atelier invite chacun à explorer formes, motifs et compositions à son rythme.

À travers le jeu des répétitions, du rythme et de la symétrie, vous créerez votre propre mandala tout en expérimentant les possibilités graphiques qu’offre cette pratique. Un moment propice à la concentration, à la détente et à l’expression personnelle.

Artiste autodidacte, Gérard Boivin développe un univers graphique inspiré de l’abstraction, des formes organiques et des cartographies imaginaires. Son travail explore depuis de nombreuses années les notions de répétition, de structure et de mouvement, au cœur même de la création des mandalas.

À partir de 8 ans • Matériel fourni .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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L’événement Atelier Mandala Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT QUIMPERLE LES RIAS