Atelier manga kawaii Médiathèque Louverné
mercredi 8 juillet 2026 · Médiathèque · Louverné
Informations pratiques
Louverné
Atelier manga kawaii
Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Dans le cadre de Partir en Livres 2026, caricature-toi comme un héros de manga !
Avec Lucie OBATON, styliste freelance passionnée de dessin et de mode. Tout public à partir de 7 ans. Sur inscription (nombre de places limité). .
Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Partir en Livres 2026, draw a caricature of yourself as a manga hero!
L’événement Atelier manga kawaii Louverné a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME