Atelier manga kawaii Médiathèque Louverné

Informations pratiques

Louverné

Atelier manga kawaii

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Dans le cadre de Partir en Livres 2026, caricature-toi comme un héros de manga !

Avec Lucie OBATON, styliste freelance passionnée de dessin et de mode. Tout public à partir de 7 ans. Sur inscription (nombre de places limité). .

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr

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English :

As part of Partir en Livres 2026, draw a caricature of yourself as a manga hero!

L’événement Atelier manga kawaii Louverné a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME