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AGENDA · Labatut

Atelier mangas Labatut

samedi 12 septembre 2026 · Labatut

Atelier mangas Labatut

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
605 Route de l'Église
Ville
40300 Labatut
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Labatut

Atelier mangas

605 Route de l’Église Labatut Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Exercez-vous au dessin de manga. Cette narration dessinée qui est accessible simplement en connaissant un peu les règles de l’art. Nicolas Sarrade vous propose avec cet atelier d’essayer le manga tout simplement.
De 7 à 14 ans
Gratuit, sur réservation
Exercez-vous au dessin de manga. Cette narration dessinée qui est accessible simplement en connaissant un peu les règles de l’art. Nicolas Sarrade vous propose avec cet atelier d’essayer le manga tout simplement.
De 7 à 14 ans
Gratuit, sur réservation   .

605 Route de l’Église Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 12 89  bibli.labatut@gmail.com

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English : Atelier mangas

Try your hand at manga. Manga is a storytelling medium that can be accessed simply by knowing a little about the rules of the art. With this workshop, Nicolas Sarrade invites you to try your hand at manga.
Ages 7 to 14
Free, on reservation

L’événement Atelier mangas Labatut a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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