Informations pratiques

Labatut

Atelier mangas

605 Route de l’Église Labatut Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Exercez-vous au dessin de manga. Cette narration dessinée qui est accessible simplement en connaissant un peu les règles de l’art. Nicolas Sarrade vous propose avec cet atelier d’essayer le manga tout simplement.

De 7 à 14 ans

Gratuit, sur réservation

Exercez-vous au dessin de manga. Cette narration dessinée qui est accessible simplement en connaissant un peu les règles de l’art. Nicolas Sarrade vous propose avec cet atelier d’essayer le manga tout simplement.

De 7 à 14 ans

Gratuit, sur réservation .

605 Route de l’Église Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 12 89 bibli.labatut@gmail.com

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English : Atelier mangas

Try your hand at manga. Manga is a storytelling medium that can be accessed simply by knowing a little about the rules of the art. With this workshop, Nicolas Sarrade invites you to try your hand at manga.

Ages 7 to 14

Free, on reservation

L’événement Atelier mangas Labatut a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans