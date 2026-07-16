Atelier mangas Labatut
samedi 12 septembre 2026 · Labatut
Informations pratiques
Labatut
Atelier mangas
605 Route de l’Église Labatut Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Exercez-vous au dessin de manga. Cette narration dessinée qui est accessible simplement en connaissant un peu les règles de l’art. Nicolas Sarrade vous propose avec cet atelier d’essayer le manga tout simplement.
De 7 à 14 ans
Gratuit, sur réservation
Exercez-vous au dessin de manga. Cette narration dessinée qui est accessible simplement en connaissant un peu les règles de l’art. Nicolas Sarrade vous propose avec cet atelier d’essayer le manga tout simplement.
De 7 à 14 ans
Gratuit, sur réservation .
605 Route de l’Église Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 12 89 bibli.labatut@gmail.com
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English : Atelier mangas
Try your hand at manga. Manga is a storytelling medium that can be accessed simply by knowing a little about the rules of the art. With this workshop, Nicolas Sarrade invites you to try your hand at manga.
Ages 7 to 14
Free, on reservation
L’événement Atelier mangas Labatut a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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