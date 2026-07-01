Soirée landaise à la Ganaderia Grenet Ganaderia Grenet Labatut

Informations pratiques

Labatut

Soirée landaise à la Ganaderia Grenet

Ganaderia Grenet 440 chemin du Pelat Labatut Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Bienvenue à la Ganaderia Grenet pour un repas, un spectacle équestre et une course landaise.

Arrivée du bétail depuis les pâturages. Spectacle équestre avec les cavalières de la troupe Chevaux et Passions du Sud. Course landaise avec écarts et sauts.

Bienvenue à la Ganaderia Grenet pour un repas + spectacle équestre et traditions landaises.

A partir de 19h30, assistez au repas des juments et de leurs poulains.Une immersion authentique dans le quotidien de notre élevage.Installez vous ensuite pour déguster un repas préparé avec les produits de l’exploitation (Burger avec steak haché bio).

Arrivée du bétail depuis les pâturages jusqu’au public mené par les cavaliers. Puis spectacle équestre avec les cavalières de la troupe Chevaux et Passions du Sud. Enfin, course landaise avec écarts et sauts. Une immersion totale dans la culture locale et les traditions landaises. Une expérience inoubliable à partager en famille. .

Ganaderia Grenet 440 chemin du Pelat Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 79 86 76 grenet.clement@orange.fr

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English : Soirée landaise à la Ganaderia Grenet

Welcome to Ganaderia Grenet for a meal, an equestrian show, and a Landaise race.

The cattle arrive from the pastures. Equestrian show featuring the riders of the “Chevaux et Passions du Sud” troupe. Landes-style bull run with dodges and jumps.

L’événement Soirée landaise à la Ganaderia Grenet Labatut a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays d’Orthe et Arrigans