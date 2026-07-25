Vide grenier Labatut
dimanche 9 août 2026 · Labatut
Informations pratiques
Labatut
Vide grenier
Salle des fêtes Labatut Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Vide grenier le dimanche 9 août 2026, à la salle des fêtes de Labatut, organisé par les supporters du Rugby Club Pouillon Labatut. Buvette et restauration sur place. Entrée libre.
Vide grenier le dimanche 9 août 2026, à la salle des fêtes de Labatut, organisé par les supporters du Rugby Club Pouillon Labatut. Buvette et restauration sur place. Entrée libre. .
Salle des fêtes Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 13 64 31
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English : Vide grenier
Flea market on Sunday August 9, 2026, at Labatut village hall, organized by supporters of Rugby Club Pouillon Labatut. Refreshments and catering on site. Admission free.
L’événement Vide grenier Labatut a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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