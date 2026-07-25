Informations pratiques

Labatut

Vide grenier

Salle des fêtes Labatut Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Vide grenier le dimanche 9 août 2026, à la salle des fêtes de Labatut, organisé par les supporters du Rugby Club Pouillon Labatut. Buvette et restauration sur place. Entrée libre.

Vide grenier le dimanche 9 août 2026, à la salle des fêtes de Labatut, organisé par les supporters du Rugby Club Pouillon Labatut. Buvette et restauration sur place. Entrée libre. .

Salle des fêtes Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 13 64 31

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English : Vide grenier

Flea market on Sunday August 9, 2026, at Labatut village hall, organized by supporters of Rugby Club Pouillon Labatut. Refreshments and catering on site. Admission free.

L’événement Vide grenier Labatut a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pays d’Orthe et Arrigans