Atelier mangas

10 Place de Montgaillard Orthevielle Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir l’univers du manga avant de prendre vos crayons pour vous lancer sur votre manga personnel !

Animé par Nicolas Sarrade, médiateur culturel

Pour les 7-14 ans

Gratuit, sur réservation

10 Place de Montgaillard Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 00 87 mediatheque@orthevielle.fr

English : Atelier mangas

Come and discover the world of manga before picking up your pencils and starting work on your very own manga!

Led by Nicolas Sarrade, cultural mediator

For 7-14 year-olds

Free, on reservation

L’événement Atelier mangas Orthevielle a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans