Atelier mangas Orthevielle
Atelier mangas Orthevielle samedi 30 mai 2026.
Atelier mangas
10 Place de Montgaillard Orthevielle Landes
Gratuit
Gratuit
Date :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

2026-05-30
Venez découvrir l’univers du manga avant de prendre vos crayons pour vous lancer sur votre manga personnel !
Animé par Nicolas Sarrade, médiateur culturel
Pour les 7-14 ans
Gratuit, sur réservation
10 Place de Montgaillard Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 00 87 mediatheque@orthevielle.fr
English : Atelier mangas
Come and discover the world of manga before picking up your pencils and starting work on your very own manga!
Led by Nicolas Sarrade, cultural mediator
For 7-14 year-olds
Free, on reservation
