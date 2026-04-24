Orthevielle

Pampa’Run

Fronton Orthevielle Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:15:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le comité organise une matinée sportive et conviviale avec une marche de 5 km et deux courses de 5 et 10 km. Inscriptions sur Pampa’Run Pyrénées Chrono. Buvette et restauration à l’arrivée. Remise des prix à 11h30. Grillades dès 12h pour un moment de partage.

Le comité lance un nouveau projet avec l’organisation d’un événement sportif convivial ouvert à tous. Cette matinée placée sous le signe du partage et de l’activité physique proposera une marche de 5 km ainsi que deux courses au choix, de 5 km et 10 km, permettant à chacun de participer selon son niveau.

Les inscriptions sont ouvertes en ligne via Pampa’Run Pyrénées Chrono. À l’issue des parcours, les participants pourront profiter d’un espace de convivialité avec buvette, boissons et restauration. Une remise des récompenses est prévue à 11h30 afin de récompenser les trois premiers et premières de chaque course.

À partir de midi, le comité prolongera ce moment festif autour de grillades, afin de rassembler participants, accompagnateurs et spectateurs dans une ambiance chaleureuse et détendue. .

Fronton Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 16 22 13 cdforthevielle@gmail.com

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English :

The committee is organizing a morning of sport and conviviality with a 5km walk and two races of 5 and 10km. Registration on Pampa?Run ? Pyrénées Chrono. Refreshment bar and catering at finish. Prize-giving at 11:30 am. Grills from 12 noon for a moment of sharing.

L’événement Pampa’Run Orthevielle a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans