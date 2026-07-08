Informations pratiques

Tardets-Sorholus

Atelier manuel en famille

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Atelier proposé par le Collectif Souletin, parents grands-parents enfants. Ouvert à tous. .

Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 17 47

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English : Atelier manuel en famille

L’événement Atelier manuel en famille Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque