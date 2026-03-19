Atelier marche nordique Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay

Atelier marche nordique

Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:30:00

fin : 2026-04-23 11:30:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04

Activité complète, conviviale et oxygénante, l’atelier marche nordique permet de renforcer vos capacités cardiovasculaires, d’améliorer le tonus musculaire et de diminuer le stress.

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Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 lepartage@loire-semene.fr

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English :

The Nordic walking workshop is a complete, friendly and oxygenating activity that helps you strengthen your cardiovascular capacities, improve muscle tone and reduce stress.

L’événement Atelier marche nordique Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Loire Semène