Atelier Marqueterie de Paille Adulte et Ado Moncontour
Atelier Marqueterie de Paille Adulte et Ado Moncontour vendredi 7 août 2026.
Moncontour
Atelier Marqueterie de Paille Adulte et Ado
5 Place de la Carrière Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-26
Venez découvrir la Marqueterie de paille avec Cécile Pinchemel, Artisane d’art Ebéniste et Marqueteuse de paille de Moncontour.
Découvrez cette matière naturelle incroyable avec ses somptueux reflets.
Créez le temps d’un atelier et repartez avec un objet décoré par vos soins, dans un cadre bienveillant.
Découverte de la marqueterie de paille et décoration d’un petit objet (marque-page, sous-verre…), durée 3 h, matériel fourni. Réservation obligatoire .
5 Place de la Carrière Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 67 44 11 18
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English :
L’événement Atelier Marqueterie de Paille Adulte et Ado Moncontour a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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