ATELIER MARQUETERIE DE PAILLE MUB Revel
ATELIER MARQUETERIE DE PAILLE MUB Revel samedi 8 août 2026.
Revel
ATELIER MARQUETERIE DE PAILLE
MUB 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Découvrez la marqueterie de paille !
Cet été, le Musée du Bois vous propose une petite introduction découverte de la marqueterie de paille !
Entre visite et pratique, vous partez à la rencontre de cet artisanat d’art. Vous découvrirez quelques gestes initiaux et réaliserez un motif choisi.
Les ateliers sont ouverts à toutes et tous de 12 à 99 ans ! Ils sont au tarif de 15€ par personne et durent 2h.
Atelier sur réservation. Nombre de place limité.
Pour réserver, envoyez-nous un mail sur contact@museedubois.com ou directement par téléphone au 05 61 81 72 10. 15 .
MUB 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 72 10 contact@museedubois.com
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English :
Discover straw marquetry!
L’événement ATELIER MARQUETERIE DE PAILLE Revel a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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