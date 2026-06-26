LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS ASTRES POUR MOBILE MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel
LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS ASTRES POUR MOBILE MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel vendredi 7 août 2026.
Revel
LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS ASTRES POUR MOBILE
MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Faites place à la créativité de vos enfants !
L’été est arrivé ! L’équipe du musée vous invite à venir passer un après-midi au Musée du bois de Revel pour réaliser un atelier créatif.
Atelier astres mobile le vendredi 7 août à 14h30 pour les enfants de 7 à 12 ans assembler, coller, peindre des petits astres pour former un mobile.
Inscriptions et renseignements au par mail à contact@museedubois.com ou au 05.61.81.72.10.
Tarif 7€. 7 .
MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 72 10
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English :
Make room for your children’s creativity!
L’événement LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS ASTRES POUR MOBILE Revel a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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