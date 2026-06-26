LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS MOBILIER D’ARGILE MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel
vendredi 24 juillet 2026 · MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE · Revel
Informations pratiques
Revel
LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS MOBILIER D’ARGILE
MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24 16:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Faites place à la créativité de vos enfants !
L’été est arrivé ! L’équipe du musée vous invite à venir passer un après-midi au Musée du bois de Revel pour réaliser un atelier créatif.
Atelier de mobilier d’argile le vendredi 24 juillet à 14h30 pour les enfants de 7 à 12 ans chaque enfant réalise un petit meuble en argile et s’amuse à le scénographier au gré de ses envies.
Réservations (nombre de places limité) et renseignements au par mail à contact@museedubois.com ou au 05.61.81.72.10.
Tarif 7€. 7 .
MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 72 10
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English :
Make room for your children’s creativity!
L’événement LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS MOBILIER D’ARGILE Revel a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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