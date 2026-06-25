ATELIER MARQUETERIE DE PAILLE MUB Revel

Revel

ATELIER MARQUETERIE DE PAILLE

MUB 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Découvrez la marqueterie de paille !

Cet été, le Musée du Bois vous propose une petite introduction découverte de la marqueterie de paille !

Entre visite et pratique, vous partez à la rencontre de cet artisanat d’art. Vous découvrirez quelques gestes initiaux et réaliserez un motif choisi.

Les ateliers sont ouverts à toutes et tous de 12 à 99 ans ! Ils sont au tarif de 15€ par personne et durent 2h.

Atelier sur réservation. Nombre de place limité.

Pour réserver, envoyez-nous un mail sur contact@museedubois.com ou directement par téléphone au 05 61 81 72 10. 15 .

MUB 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 72 10 contact@museedubois.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover straw marquetry!

L’événement ATELIER MARQUETERIE DE PAILLE Revel a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE