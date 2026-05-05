ESTIV’HALLES GRANDS GOURMANDS Revel
ESTIV’HALLES GRANDS GOURMANDS Revel mardi 21 juillet 2026.
Revel
ESTIV’HALLES GRANDS GOURMANDS
Revel Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-21
Estiv’Halles revient pour sa 6e édition !
Le festival de musique classique franchement déjanté revient pour sa 6e édition ! Cette année au menu la bonne bouffe et sa musique. Cinq jours de spectacles et de créations uniques par plus de 30 artistes de tous horizons, autour du lien entre musique et gastronomie.
Mardi 21 juillet
• Spectacle d’ouverture Salle Claude Nougaro
Mercredi 22 juillet à 17h Gratuit
• Spectacle au Musée du Bois et de la Marqueterie (MUB)
Jeudi 23 juillet
• Spectacle thématique Salle Claude Nougaro
Vendredi 24 juillet
• Déambulations musicales sous le Beffroi de Revel, place Philippe VI de Valois
Samedi 25 juillet
• Concert de clôture
Sous la direction artistique de Charles d’Hubert
Tarif normal 15 € Tarif réduit 8 €
Pass pour assister à tous les spectacles plein tarif 30 €, tarif réduit 16 €
Gratuit pour les enfants 8 .
Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Estiv’Halles returns for its 6th edition!
L’événement ESTIV’HALLES GRANDS GOURMANDS Revel a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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