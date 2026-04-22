Revel

VISITE DE LA MINOTERIE DE MONTCAUSSON

LA MINOTERIE DE MONTCAUSSON A REVEL Revel Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10 11:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Venez découvrir le patrimoine meunier !

Venez vivre une expérience unique, à la découverte du patrimoine meunier et des saveurs locales !

Au programme de cette matinée conviviale

Atelier de fabrication de pâtes artisanales Les graines du Laudot Apprenez à confectionner vos propres pâtes, guidés par Romain, agriculteur passionnés.

Visite guidée de la minoterie Plongez dans l’histoire et le savoir-faire du moulin de Montcausson.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir les coulisses de la fabrication artisanale

Tarif 6€ pers & Gratuit pour les moins de 12 ans 6 .

LA MINOTERIE DE MONTCAUSSON A REVEL Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover our milling heritage!

L’événement VISITE DE LA MINOTERIE DE MONTCAUSSON Revel a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE