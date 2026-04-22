VISITE DE LA MINOTERIE DE MONTCAUSSON Revel
VISITE DE LA MINOTERIE DE MONTCAUSSON Revel mercredi 17 juin 2026.
Revel
VISITE DE LA MINOTERIE DE MONTCAUSSON
LA MINOTERIE DE MONTCAUSSON A REVEL Revel Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 11:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Venez découvrir le patrimoine meunier !
Venez vivre une expérience unique, à la découverte du patrimoine meunier et des saveurs locales !
Au programme de cette matinée conviviale
Atelier de fabrication de pâtes artisanales Les graines du Laudot Apprenez à confectionner vos propres pâtes, guidés par Romain, agriculteur passionnés.
Visite guidée de la minoterie Plongez dans l’histoire et le savoir-faire du moulin de Montcausson.
Ne manquez pas cette occasion de découvrir les coulisses de la fabrication artisanale
Tarif 6€ pers & Gratuit pour les moins de 12 ans 6 .
LA MINOTERIE DE MONTCAUSSON A REVEL Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and discover our milling heritage!
L’événement VISITE DE LA MINOTERIE DE MONTCAUSSON Revel a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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