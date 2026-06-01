“JANGADA” PAR LE PIANO DU LAC LAC DE SAINT-FERREOL Revel

Revel

“JANGADA” PAR LE PIANO DU LAC

LAC DE SAINT-FERREOL Boulevard Riquet Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 20:00:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Venez voir un spectacle atypique !

Ce concert flottant, mis en scène avec le pianO du lac dans des théâtres d’eau, différents chaque soir, invite à la découverte de nouvelles cultures et à une grande traversée, de l’Europe au continent américain. Chaque escale est l’opportunité de découvrir un répertoire mis en valeur par les arrangements, la virtuosité, la complicité des deux musiciens. Passant du jazz au classique, du blues à la musique brésilienne choro et forró, vous finirez peut-être le concert en dansant sur ces rythmes joyeux et entraînants.

DISTRIBUTION: Anouk Morel (violon, arrangements), Robin Rivoire (piano, composition, arrangements)

INFORMATIONS PRATIQUES

• DURÉE: 1h15

• TOUT PUBLIC FAMILIAL

• BILLETTERIE: Billetterie volontaire, prix conseillé 13€.

– Vous pouvez donner plus pour soutenir le projet et son équipe

– Vous pouvez donner moins si vous avez un petit budget (ou pour les enfants)

– Ouverture de la billetterie 30 minutes avant le concert.

– Billetterie en ligne, préventes conseillées

• PLACEMENT LIBRE, pensez à amener votre coussin, plaid, chaise pliante…

• METEO, en cas de petite pluie le concert est maintenu grâce au piano imperméable. A vos parapluies!

• PICNIC: permis sur tous les sites, une petite restauration est souvent proposée sur place. .

LAC DE SAINT-FERREOL Boulevard Riquet Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie contact@polpoproductions.com

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English :

Come and see an unusual show!

L’événement “JANGADA” PAR LE PIANO DU LAC Revel a été mis à jour le 2026-05-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE