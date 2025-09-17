BREATHMAN TRIATHLON DE REVEL SAINT FERREOL SAINT-FERREOL Revel

BREATHMAN TRIATHLON DE REVEL SAINT FERREOL SAINT-FERREOL Revel samedi 20 juin 2026.

BREATHMAN TRIATHLON DE REVEL SAINT FERREOL

SAINT-FERREOL Lac de Saint Ferreol Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Ouvert à tous ! Pourquoi pas toi ?

Plongez dans l’univers du Breathman, un triathlon unique, ancré entre lac et montagne, où chaque souffle compte.

L’événement ravira comme chaque année de nombreux concurrents, des débutants aux plus aguerris, autour du somptueux cadre naturel et historique qu’offre le Lac de Saint-Ferréol.

Les épreuves peuvent se faire en solo ou en équipe. Au programme des épreuves Kids, XS, S, M et L (programme détaillé sur www.breathman-triathlon.com)

Alors on vous attend pour cette grande fête du Triathlon en Occitanie ! .

SAINT-FERREOL Lac de Saint Ferreol Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie contact@triathlontoulousemetropole.com

English :

Open to all! Why not join us?

German :

Offen für alle! Warum nicht du?

Italiano :

Aperto a tutti! Perché non unirsi a noi?

Espanol :

Abierto a todos ¿Por qué no te unes a nosotros?

L’événement BREATHMAN TRIATHLON DE REVEL SAINT FERREOL Revel a été mis à jour le 2025-09-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE