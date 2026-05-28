Revel

STAGE DE HANDPAN

Revel Haute-Garonne

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Découvrez le handpan !

Venez vous initier et découvrir l’univers magique et envoûtant du handpan.

Tenue de l’instrument, posture, frappe, ordre des notes et rythme seront les outils de nos premières créations mélodiques et peut-être d’envolées vibratoire !

Handpan en D Amara fourni

(5 personnes maximum) 50 .

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie guitareattitude@gmail.com

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English :

Discover the handpan!

L’événement STAGE DE HANDPAN Revel a été mis à jour le 2026-05-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE