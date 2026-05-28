STAGE DE HANDPAN Revel
STAGE DE HANDPAN Revel dimanche 5 juillet 2026.
Revel
STAGE DE HANDPAN
Revel Haute-Garonne
Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Découvrez le handpan !
Venez vous initier et découvrir l’univers magique et envoûtant du handpan.
Tenue de l’instrument, posture, frappe, ordre des notes et rythme seront les outils de nos premières créations mélodiques et peut-être d’envolées vibratoire !
Handpan en D Amara fourni
(5 personnes maximum) 50 .
Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie guitareattitude@gmail.com
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English :
Discover the handpan!
L’événement STAGE DE HANDPAN Revel a été mis à jour le 2026-05-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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