VIDE-GRENIERS DU COMITE DES FETES DU FAREL SALLE CLAUDE NOUGARO Revel
VIDE-GRENIERS DU COMITE DES FETES DU FAREL SALLE CLAUDE NOUGARO Revel dimanche 12 juillet 2026.
Revel
VIDE-GRENIERS DU COMITE DES FETES DU FAREL
SALLE CLAUDE NOUGARO 2 rue Padouvenc de Castres Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Venez dénicher la perle rare
Le Comité des Fêtes du Farel organise son vide-greniers.
C’est l’occasion idéale de faire de belles trouvailles et de soutenir les actions menées par l’association tout au long de l’année. Venez nombreux ! .
SALLE CLAUDE NOUGARO 2 rue Padouvenc de Castres Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 45 33 chevappebrigitte@gmail.com
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English :
Come and find the rare pearl
L’événement VIDE-GRENIERS DU COMITE DES FETES DU FAREL Revel a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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