VIDE-GRENIERS DU COMITE DES FETES DU FAREL SALLE CLAUDE NOUGARO Revel

Revel

VIDE-GRENIERS DU COMITE DES FETES DU FAREL

SALLE CLAUDE NOUGARO 2 rue Padouvenc de Castres Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Venez dénicher la perle rare

Le Comité des Fêtes du Farel organise son vide-greniers.

C’est l’occasion idéale de faire de belles trouvailles et de soutenir les actions menées par l’association tout au long de l’année. Venez nombreux ! .

SALLE CLAUDE NOUGARO 2 rue Padouvenc de Castres Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 45 33 chevappebrigitte@gmail.com

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English :

Come and find the rare pearl

L’événement VIDE-GRENIERS DU COMITE DES FETES DU FAREL Revel a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE