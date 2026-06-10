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VIDE-GRENIERS DU COMITE DES FETES DU FAREL SALLE CLAUDE NOUGARO Revel

VIDE-GRENIERS DU COMITE DES FETES DU FAREL SALLE CLAUDE NOUGARO Revel dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : SALLE CLAUDE NOUGARO

Adresse : 2 rue Padouvenc de Castres

Ville : 31250 Revel

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Revel

VIDE-GRENIERS DU COMITE DES FETES DU FAREL

SALLE CLAUDE NOUGARO 2 rue Padouvenc de Castres Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Venez dénicher la perle rare
Le Comité des Fêtes du Farel organise son vide-greniers.

C’est l’occasion idéale de faire de belles trouvailles et de soutenir les actions menées par l’association tout au long de l’année. Venez nombreux !   .

SALLE CLAUDE NOUGARO 2 rue Padouvenc de Castres Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 45 33  chevappebrigitte@gmail.com

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English :

Come and find the rare pearl

L’événement VIDE-GRENIERS DU COMITE DES FETES DU FAREL Revel a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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