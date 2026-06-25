LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS HIBOUX ET LECTURE CONTES MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel mercredi 15 juillet 2026.

Revel

LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS HIBOUX ET LECTURE CONTES

MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Faites place à la créativité de vos enfants !

L’été est arrivé ! L’équipe du musée vous invite à venir passer un après-midi au Musée du bois de Revel pour réaliser un atelier créatif.

Atelier hiboux et lecture de contes le mercredi 15 juillet à 10h à 11h30 pour les enfants de 4 à 6 ans confection d’un petit hibou en carton, le décorer et le coller sur sa branche. L’atelier est entrecoupé d’une lecture d’un petit conte.

Réservations (nombre de places limité) et renseignements au par mail à contact@museedubois.com ou au 05.61.81.72.10.

Tarif 7€. 7 .

MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 72 10

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English :

Make room for your children’s creativity!

L’événement LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS HIBOUX ET LECTURE CONTES Revel a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE