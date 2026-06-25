LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS ECORCES EN PAPIER MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel vendredi 31 juillet 2026.

Revel

LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS ECORCES EN PAPIER

MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:30:00

fin : 2026-07-31 16:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Faites place à la créativité de vos enfants !

L’été est arrivé ! L’équipe du musée vous invite à venir passer un après-midi au Musée du bois de Revel pour réaliser un atelier créatif.

Atelier écorces de papier le vendredi 31 juillet à 14h30 pour les enfants de 7 à 12 ans apprendre à réaliser une feuille de papier à partir de cartons recyclé et réaliser l’empreinte d’une écorce d’arbre à partir de cette matière.

Réservations (nombre de places limité) et renseignements au par mail à contact@museedubois.com ou au 05.61.81.72.10.

Tarif 7€. 7 .

MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 72 10

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English :

Make room for your children’s creativity!

L’événement LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS ECORCES EN PAPIER Revel a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE