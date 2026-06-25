LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS MARQUETERIE DE BOIS MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel mercredi 22 juillet 2026.

Revel

LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS MARQUETERIE DE BOIS

MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Faites place à la créativité de vos enfants !

L’été est arrivé ! L’équipe du musée vous invite à venir passer un après-midi au Musée du bois de Revel pour réaliser un atelier créatif.

Atelier de marqueterie de bois le 8 juillet à 14h30 pour les enfants de 7 à 12 ans chaque enfant réalise une petite marqueterie d’un format de 10 x 11cm. Il/elle découvre une technique de marqueterie qui lui est présentée durant l’atelier et s’essaie à quelques gestes pour glisser dans la peau d’un artisan ou une artisane.

Inscriptions et renseignements au par mail à contact@museedubois.com ou au 05.61.81.72.10.

Tarif 7€. 7 .

MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 72 10

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English :

Make room for your children’s creativity!

L’événement LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS MARQUETERIE DE BOIS Revel a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE