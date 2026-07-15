ATELIER CRÉATIF BRODERIE SUR VÊTEMENT LA LOUVE Revel
mercredi 22 juillet 2026 · LA LOUVE · Revel
Informations pratiques
Revel
ATELIER CRÉATIF BRODERIE SUR VÊTEMENT
LA LOUVE 15 Av. de la Plage Revel Haute-Garonne
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Venez broder une pièce de votre dressing !
Lors de cet atelier, vous brodez un motif sur votre propre vêtement un jean, un sweat, une chemise que vous aurez apporté. Vous choisissez votre motif, vous transférez le dessin sur le tissu et vous apprenez les points nécessaires à la réalisation du motif. Aurélie vous guide à chaque étape.
L’atelier se déroule dans une ambiance détendue et bienveillante. Les groupes sont volontairement limités à 6 personnes pour que chacun bénéficie d’un accompagnement personnalisé. 30 .
LA LOUVE 15 Av. de la Plage Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie atelier.arteli@gmail.com
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English :
Come embroider a piece from your wardrobe!
L’événement ATELIER CRÉATIF BRODERIE SUR VÊTEMENT Revel a été mis à jour le 2026-07-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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