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ATELIER CRÉATIF BRODERIE SUR VÊTEMENT LA LOUVE Revel

mercredi 22 juillet 2026 · LA LOUVE · Revel

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
LA LOUVE
Adresse
15 Av. de la Plage
Ville
31250 Revel
Département
Haute-Garonne
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Revel

ATELIER CRÉATIF BRODERIE SUR VÊTEMENT

LA LOUVE 15 Av. de la Plage Revel Haute-Garonne

Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Venez broder une pièce de votre dressing !
Lors de cet atelier, vous brodez un motif sur votre propre vêtement un jean, un sweat, une chemise que vous aurez apporté. Vous choisissez votre motif, vous transférez le dessin sur le tissu et vous apprenez les points nécessaires à la réalisation du motif. Aurélie vous guide à chaque étape.

L’atelier se déroule dans une ambiance détendue et bienveillante. Les groupes sont volontairement limités à 6 personnes pour que chacun bénéficie d’un accompagnement personnalisé. 30  .

LA LOUVE 15 Av. de la Plage Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie   atelier.arteli@gmail.com

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English :

Come embroider a piece from your wardrobe!

L’événement ATELIER CRÉATIF BRODERIE SUR VÊTEMENT Revel a été mis à jour le 2026-07-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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