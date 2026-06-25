LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS MARQUETERIE DE PAILLE MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel mercredi 29 juillet 2026.

Revel

LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS MARQUETERIE DE PAILLE

MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Faites place à la créativité de vos enfants !

L’été est arrivé ! L’équipe du musée vous invite à venir passer un après-midi au Musée du bois de Revel pour réaliser un atelier créatif.

Atelier de marqueterie de paille le mercredi 29 juillet à 14h30 pour les enfants de 7 à 12 ans chaque enfant réalise une petite pièce de marqueterie pour s’initier aux gestes principaux liés à cette technique ouvrir les brins de paille, les aplanir, les coller … Le tout en jouant à faire une composition colorée.

Réservations (nombre de places limité) et renseignements au par mail à contact@museedubois.com ou au 05.61.81.72.10.

Tarif 7€. 7 .

MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 72 10

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English :

Make room for your children’s creativity!

L’événement LES ATELIERS CREATIFS DU MUB POUR ENFANTS MARQUETERIE DE PAILLE Revel a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE