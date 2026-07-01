PLONGEE SOUS TERRE AU RESERVOIR LE RESERVOIR Revel

Informations pratiques

Revel

PLONGEE SOUS TERRE AU RESERVOIR

LE RESERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Découvrez la galerie des Robinets et apprenez les bases de la spéléologie

Lundi 20 juillet, à partir de 18h30, une soirée inédite et immersive vous attend au RESERVOIR, à Saint-Ferréol !

Et si vous passiez de l’autre côté du décor avec la spéléologue Laura Durand ?

Le temps d’une petite balade exceptionnelle, plongez au cœur de la mythique galerie des robinets du barrage de Saint-Ferréol pour une balade immersive à la découverte du monde souterrain et de la spéléologie, avec Lo des Cavernes. Entre histoire, géologie et exploration, laissez-vous guider dans les entrailles de cet ouvrage emblématique et découvrez comment l’eau, la roche et le temps ont façonné ces lieux fascinants.

Au programme

– immersion ludique à l’univers de la spéléologie

– découverte des mystères géologiques et des phénomènes qui sculptent les cavités naturelles

– anecdotes, curiosités et secrets bien gardés du monde souterrain

Une expérience originale pour petits et grands curieux, aventuriers d’un soir ou futurs explorateurs !

Et qui sait… cette immersion sera peut-être le premier pas vers une véritable aventure spéléo dans les grottes de notre territoire. Une occasion unique de goûter à l’exploration souterraine avant de partir à la découverte des trésors cachés de notre région.

Places limitées, pensez à réserver votre aventure ! .

LE RESERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 80 57 57 contact@lereservoir-canaldumidi.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Robinets Cave and learn the basics of caving

L’événement PLONGEE SOUS TERRE AU RESERVOIR Revel a été mis à jour le 2026-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE