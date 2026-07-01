PLONGEE SOUS TERRE AU RESERVOIR LE RESERVOIR Revel
lundi 20 juillet 2026 · LE RESERVOIR · Revel
Informations pratiques
Revel
PLONGEE SOUS TERRE AU RESERVOIR
LE RESERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:30:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Découvrez la galerie des Robinets et apprenez les bases de la spéléologie
Lundi 20 juillet, à partir de 18h30, une soirée inédite et immersive vous attend au RESERVOIR, à Saint-Ferréol !
Et si vous passiez de l’autre côté du décor avec la spéléologue Laura Durand ?
Le temps d’une petite balade exceptionnelle, plongez au cœur de la mythique galerie des robinets du barrage de Saint-Ferréol pour une balade immersive à la découverte du monde souterrain et de la spéléologie, avec Lo des Cavernes. Entre histoire, géologie et exploration, laissez-vous guider dans les entrailles de cet ouvrage emblématique et découvrez comment l’eau, la roche et le temps ont façonné ces lieux fascinants.
Au programme
– immersion ludique à l’univers de la spéléologie
– découverte des mystères géologiques et des phénomènes qui sculptent les cavités naturelles
– anecdotes, curiosités et secrets bien gardés du monde souterrain
Une expérience originale pour petits et grands curieux, aventuriers d’un soir ou futurs explorateurs !
Et qui sait… cette immersion sera peut-être le premier pas vers une véritable aventure spéléo dans les grottes de notre territoire. Une occasion unique de goûter à l’exploration souterraine avant de partir à la découverte des trésors cachés de notre région.
Places limitées, pensez à réserver votre aventure ! .
LE RESERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 80 57 57 contact@lereservoir-canaldumidi.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Robinets Cave and learn the basics of caving
L’événement PLONGEE SOUS TERRE AU RESERVOIR Revel a été mis à jour le 2026-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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