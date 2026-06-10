Revel

FETE DE DREUILHE

DREUILHE Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-30

C’est la fête à Dreuilhe

Les membres du Foyer des Jeunes de Dreuilhe vous invitent à la fête locale 4 jours de convivialité, de partage et d’animations pour tous !

Au programme

Jeudi 30 juillet

– 21h loto

Vendredi 31 juillet

– 14h concours de pétanque en doublette

– 21h concours de belote

Samedi 1er août

– 14h concours de pétanque en doublette

– 19h repas festif

– 22h30 DJ Audiolight prend les platines pour enflammer la piste de danse

Dimanche 2 août

– 11h15 messe et commémoration au monument aux morts, suivies d’un vin d’honneur. .

DREUILHE Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie presidentfoyerdedreuilhe@gmail.com

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English :

It’s party time in Dreuilhe

L’événement FETE DE DREUILHE Revel a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE