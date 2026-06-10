FETE DE DREUILHE Revel
FETE DE DREUILHE Revel jeudi 30 juillet 2026.
Revel
FETE DE DREUILHE
DREUILHE Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-30
C’est la fête à Dreuilhe
Les membres du Foyer des Jeunes de Dreuilhe vous invitent à la fête locale 4 jours de convivialité, de partage et d’animations pour tous !
Au programme
Jeudi 30 juillet
– 21h loto
Vendredi 31 juillet
– 14h concours de pétanque en doublette
– 21h concours de belote
Samedi 1er août
– 14h concours de pétanque en doublette
– 19h repas festif
– 22h30 DJ Audiolight prend les platines pour enflammer la piste de danse
Dimanche 2 août
– 11h15 messe et commémoration au monument aux morts, suivies d’un vin d’honneur. .
DREUILHE Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie presidentfoyerdedreuilhe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s party time in Dreuilhe
L’événement FETE DE DREUILHE Revel a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Revel (Haute-Garonne)
- VISITE DE LA MINOTERIE DE MONTCAUSSON Revel 17 juin 2026
- LES ÉTUDIANTS EXPOSENT ÉBÉNISTES ET CRÉATEURS EBÉNISTES ET CRÉATEURS Revel 19 juin 2026
- BREATHMAN TRIATHLON DE REVEL SAINT FERREOL SAINT-FERREOL Revel 20 juin 2026
- ATELIER DES AIDANTS FAMILIAUX Revel 22 juin 2026
- “JANGADA” PAR LE PIANO DU LAC LAC DE SAINT-FERREOL Revel 22 juin 2026