LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS SALLE CLAUDE NOUGARO Revel

Revel

LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS

SALLE CLAUDE NOUGARO 2, rue Padouvenc de Castres Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Quine !

Le Rugby Club Revélois vous invite à son grand loto le mercredi 15 juillet, à la salle Claude Nougaro.

Venez tenter votre chance ! .

SALLE CLAUDE NOUGARO 2, rue Padouvenc de Castres Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie rugbyclubrevel31@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Quine!

L’événement LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS Revel a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE