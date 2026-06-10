LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS SALLE CLAUDE NOUGARO Revel
LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS SALLE CLAUDE NOUGARO Revel mercredi 15 juillet 2026.
Revel
LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS
SALLE CLAUDE NOUGARO 2, rue Padouvenc de Castres Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Quine !
Le Rugby Club Revélois vous invite à son grand loto le mercredi 15 juillet, à la salle Claude Nougaro.
Venez tenter votre chance ! .
SALLE CLAUDE NOUGARO 2, rue Padouvenc de Castres Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie rugbyclubrevel31@gmail.com
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English :
Quine!
L’événement LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS Revel a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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