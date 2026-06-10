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LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS SALLE CLAUDE NOUGARO Revel

LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS SALLE CLAUDE NOUGARO Revel mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : SALLE CLAUDE NOUGARO

Adresse : 2, rue Padouvenc de Castres

Ville : 31250 Revel

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Revel

LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS

SALLE CLAUDE NOUGARO 2, rue Padouvenc de Castres Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Quine !
Le Rugby Club Revélois vous invite à son grand loto le mercredi 15 juillet, à la salle Claude Nougaro.

Venez tenter votre chance !   .

SALLE CLAUDE NOUGARO 2, rue Padouvenc de Castres Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie   rugbyclubrevel31@gmail.com

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English :

Quine!

L’événement LOTO DU RUGBY CLUB REVÉLOIS Revel a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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