CINÉ-CLUB DES Z’ALLUCINÉS BILLY ELLIOT CINÉ GET Revel
CINÉ-CLUB DES Z’ALLUCINÉS BILLY ELLIOT CINÉ GET Revel dimanche 12 juillet 2026.
Revel
CINÉ-CLUB DES Z’ALLUCINÉS BILLY ELLIOT
CINÉ GET 38 Rue Georges Sabo Revel Haute-Garonne
Tarif : 7.3 – 7.3 – EUR
7.3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Une petite toile !
Dimanche 12 juillet, Les Z’Allucinés vous proposent d’assister à la projection du film Billy Elliot , une comédie dramatique de Stephen Daldry avec Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis, réalisée en 2000 en Grande-Bretagne. Durée 1h50.
Dans un petit village minier du nord de l’Angleterre, Billy, 11 ans, découvre avec stupeur qu’un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe… 7.3 .
CINÉ GET 38 Rue Georges Sabo Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie leszallucines@yahoo.fr
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English :
A little painting!
L’événement CINÉ-CLUB DES Z’ALLUCINÉS BILLY ELLIOT Revel a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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