JEU DE L’OIE AU RESERVOIR SAINT-FERREOL Revel
JEU DE L’OIE AU RESERVOIR SAINT-FERREOL Revel samedi 4 juillet 2026.
Revel
JEU DE L’OIE AU RESERVOIR
SAINT-FERREOL 1 Avenue Paul Riquet Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez jouer en mode grandeur nature
Dans le cadre des Escales du Canal 2026 et des 30 ans de l’inscription du canal du Midi au patrimoine mondial de l’Unesco, venez participer à un jeu de l’oie géant accessible à tous, le 4 juillet.
Petits et grands pourront relever les défis et parcourir les différentes étapes de ce jeu grandeur nature dans une ambiance conviviale et ludique.
Animation en continu toute la journée.
Une animation gratuite à partager en famille ou entre amis pour découvrir le canal du Midi autrement. .
SAINT-FERREOL 1 Avenue Paul Riquet Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 80 57 57 contact@lereservoir-canaldumidi.fr
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English :
Come play in life-size mode
L’événement JEU DE L’OIE AU RESERVOIR Revel a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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