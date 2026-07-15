Atelier Masterclass Cocktail by Jérémie Guiraud à la Distillerie Dourtan. Distillerie Dourtan Plouescat
mardi 21 juillet 2026 · Distillerie Dourtan · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
Atelier Masterclass Cocktail by Jérémie Guiraud à la Distillerie Dourtan.
Distillerie Dourtan 4 Rue Charles Le Goffic Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
L’excellence de la gastronomie française rencontre la passion des spiritueux d’exception pour twister votre été !
Sous la houlette de Jérémie Guiraud, chef sommelier au restaurant* Nicolas Carro à Carantec
1H30 d’atelier pour créer et déguster des cocktails (2) et un mocktail (sans alcool).
Le nombre de participants étant limité (8 personnes), la réservation est obligatoire .
21 juillet rhum
28 juillet gin
04 août vodka
11 août gin
18 août rhum
25 août surprise
Et si vous jouiez les panoramix à la distillerie ? .
Distillerie Dourtan 4 Rue Charles Le Goffic Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 7 49 55 54 06
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English :
L’événement Atelier Masterclass Cocktail by Jérémie Guiraud à la Distillerie Dourtan. Plouescat a été mis à jour le 2026-07-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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