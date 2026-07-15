Atelier Masterclass Cocktail by Jérémie Guiraud à la Distillerie Dourtan. Distillerie Dourtan Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

Atelier Masterclass Cocktail by Jérémie Guiraud à la Distillerie Dourtan.

Distillerie Dourtan 4 Rue Charles Le Goffic Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

L’excellence de la gastronomie française rencontre la passion des spiritueux d’exception pour twister votre été !

Sous la houlette de Jérémie Guiraud, chef sommelier au restaurant* Nicolas Carro à Carantec

1H30 d’atelier pour créer et déguster des cocktails (2) et un mocktail (sans alcool).

Le nombre de participants étant limité (8 personnes), la réservation est obligatoire .

21 juillet rhum

28 juillet gin

04 août vodka

11 août gin

18 août rhum

25 août surprise

Et si vous jouiez les panoramix à la distillerie ? .

Distillerie Dourtan 4 Rue Charles Le Goffic Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 7 49 55 54 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Masterclass Cocktail by Jérémie Guiraud à la Distillerie Dourtan. Plouescat a été mis à jour le 2026-07-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX