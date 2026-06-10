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Atelier matelotage – Initiation aux noeuds marins Centre International de la Mer/La Corderie Royale Rochefort

Atelier matelotage – Initiation aux noeuds marins Centre International de la Mer/La Corderie Royale Rochefort

Atelier matelotage – Initiation aux noeuds marins Centre International de la Mer/La Corderie Royale Rochefort samedi 13 juin 2026.

Lieu : Centre International de la Mer/La Corderie Royale

Adresse : rue Jean-Baptiste Audebert

Ville : Rochefort

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Atelier matelotage – Initiation aux noeuds marins Centre International de la Mer/La Corderie Royale Rochefort Samedi 13 juin, 09h30

Initiation aux noeuds marins, à partir de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T12:30:00.000+02:00

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Centre International de la Mer/La Corderie Royale rue Jean-Baptiste Audebert Rochefort


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