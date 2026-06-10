Atelier matelotage – Initiation aux noeuds marins Centre International de la Mer/La Corderie Royale Rochefort samedi 13 juin 2026.

Atelier matelotage – Initiation aux noeuds marins Centre International de la Mer/La Corderie Royale Rochefort Samedi 13 juin, 09h30

Initiation aux noeuds marins, à partir de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T12:30:00.000+02:00

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Centre International de la Mer/La Corderie Royale rue Jean-Baptiste Audebert Rochefort



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