Semaine internationale des archives SHD Rochefort
Semaine internationale des archives SHD Rochefort mercredi 10 juin 2026.
Rochefort
Semaine internationale des archives SHD
4 rue du Port Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Le Service historique de la Défense propose de vous faire découvrir la richesse du patrimoine écrit du territoire via 2 animations.
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4 rue du Port Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 74 90 shd-rochefort.contact.fct@intradef.gouv.fr
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English : International Archives Week SHD
The Defence Historical Service invites you to discover the region’s rich written heritage through two events.
L’événement Semaine internationale des archives SHD Rochefort a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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