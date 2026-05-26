Rochefort

Semaine internationale des archives SHD

4 rue du Port Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Le Service historique de la Défense propose de vous faire découvrir la richesse du patrimoine écrit du territoire via 2 animations.

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4 rue du Port Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 74 90 shd-rochefort.contact.fct@intradef.gouv.fr

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English : International Archives Week SHD

The Defence Historical Service invites you to discover the region’s rich written heritage through two events.

L’événement Semaine internationale des archives SHD Rochefort a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan