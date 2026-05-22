Saturday fripes fever de l’été chemin de la Vieille Forme Rochefort

Rochefort

Saturday fripes fever de l’été

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le Clos, la Boussole, Vivractif, Atout Solidaire et la Caro organisent le *Saturday Fripes Fever d’Été* pour dénicher des vêtements estivaux.

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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

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English : Saturday summer thrift fever

[AUTO]Le Clos, la Boussole, Vivractif, Atout Solidaire and La Caro are organizing the *Saturday Fripes Fever d’Été* to find summer clothes.

L’événement Saturday fripes fever de l’été Rochefort a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan