Saturday fripes fever de l’été chemin de la Vieille Forme Rochefort
Saturday fripes fever de l’été chemin de la Vieille Forme Rochefort samedi 27 juin 2026.
Rochefort
Saturday fripes fever de l’été
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le Clos, la Boussole, Vivractif, Atout Solidaire et la Caro organisent le *Saturday Fripes Fever d’Été* pour dénicher des vêtements estivaux.
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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
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English : Saturday summer thrift fever
[AUTO]Le Clos, la Boussole, Vivractif, Atout Solidaire and La Caro are organizing the *Saturday Fripes Fever d’Été* to find summer clothes.
L’événement Saturday fripes fever de l’été Rochefort a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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