Fête de la musique à Rochefort Océan Rochefort
Fête de la musique à Rochefort Océan Rochefort dimanche 21 juin 2026.
Rochefort
Fête de la musique à Rochefort Océan
Rochefort et communes de Rochefort Océan Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Dans les communes de Rochefort Océan, dans les lieux publics mais aussi dans les bars et restaurants du territoire…
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Rochefort et communes de Rochefort Océan Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60 contact@rochefort-ocean.com
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English : Music festival in Rochefort Océan
In the communes of Rochefort Océan, in public places but also in bars and restaurants of the territory…
L’événement Fête de la musique à Rochefort Océan Rochefort a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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