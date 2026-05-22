Rochefort

Fête de la musique à Rochefort Océan

Rochefort et communes de Rochefort Océan Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dans les communes de Rochefort Océan, dans les lieux publics mais aussi dans les bars et restaurants du territoire…

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Rochefort et communes de Rochefort Océan Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60 contact@rochefort-ocean.com

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English : Music festival in Rochefort Océan

In the communes of Rochefort Océan, in public places but also in bars and restaurants of the territory…

L’événement Fête de la musique à Rochefort Océan Rochefort a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan